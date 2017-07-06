Стимуляция мозговой активности может помочь детям с ЗПР

Британские нейробиологи провели эксперимент, доказавший пользу стимуляции лобных долей при обучении детей.

Согласно исследованию учёных из университетов Оксфорда и Кембриджа, применение метода стимуляции мозга, которое ранее предлагалось для улучшения математического обучения у здоровых взрослых, может улучшить работу детей с трудностями математического обучения и задержками психического развития. На ранней стадии небольшого исследования в эксперименте участвовало двенадцать детей в возрасте от восьми до одиннадцати лет с трудностями в обучении математике.

Исследование проводилось в Fairley House — специализированной дневной школе для детей с особыми трудностями в обучении. После тщательного изучения способностей дети были разделены на две группы по шесть человек. Одной группе детей на лобные доли прикрепили специальный прибор для безвредной стимуляции электрическим током. Другая группа детей, не имевших серьёзных сложностей в обучении, была помещена в группу с плацебо.

При ношении устройств дети в обеих группах играли в специально разработанную обучающую игру, разработанную исследователями, которая объединяет численное обучение и визуально-косвенные компоненты с телесными движениями.

Непосредственно до и после испытания исследователи также измерили эффективность работы мозга через специальный математический тест MALT, стандартизированный диагностический инструмент, отработанный в национальной учебной программе Великобритании. Исследователи обнаружили, что стимуляция дает смешанный эффект с точки зрения производительности, но улучшает обучение детей во время игровой игры с числами по сравнению с теми, кто попал в группу с плацебо.

Нейробиологи отметили, что стимуляция дорсолатеральной префронтальной коры головного мозга позволяет не только кратковременно, но значительно повысить мозговую активность, но и в перспективе позволит лечит такие сложные заболевания у детей, как дислексия и СДВГ.