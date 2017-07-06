Учёные определили размер идеальных женских ягодиц

Несмотря на шутливость самой идеи, в исследованиях участвовали тысячи человек, а исследователи вывели формулу для расчёта.

Одним вопросом в мире, полном загадок, теперь меньше. Исследователи с помощью научного подхода положили конец одному из самых жарких споров века. Для расчёта идеальной формы женских ягодиц учёные вывели специальную формулу W/H = 0,7, в которой W — обхват талии, а H — обхват бедер, то есть этих самых ягодиц. Цифра 0,7 является в такой формуле идеальным соотношением обхвата талии к обхвату бедер.

Если при измерениях объема талии и бёдер значение выше 0,7 — значит женская талия "крупновата". Если меньше, то "крупноваты" сами ягодицы.

Идеальными, по мнению большинства опрошенных пластических хирургов и других добровольцев, в этом отношении были фигуры Мэрилин Монро, Софи Лорен и Элизабет Тейлор. Ещё одним "идеалом" с точки зрения пропорций фигуры эксперты назвали супругу князя Монако, киноактрису Грейс Келли.

Исследовательская группа из Техасского университета пришла к выводу, что значение 0,7, полученное в ходе вычислений, не только описывает идеальную с точки зрения эстетики фигуру, но и максимально отражает способность женского организма к деторождению.