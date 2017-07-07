Арктические корабли будут резать лёд лазером

Экспериментальная установка для резки льда будет опробована на одном из ледоколов.

Как сообщает архангельская газета "У Белого моря", на одном из российских ледоколов "Диксон" будет опробован 30 киловаттный судовой лазер, предназначенные для плавки льда. Разработкой устройства, как сообщают специалисты, занимались исследователи Национального центра лазерных систем и комплексов "Астрофизика" при активном участии Арктического и антарктического НИИ Санкт-Петербурга.

Конечным этапом испытаний, как отмечают эксперты, является создание мощной лазерной установки мощностью 200 киловатт. Однако расчёты показывают, что уже экспериментальная модель лазера на 30 киловатт сможет разрезать лёд метровой толщины с расстояния в шесть метров.

Лазерный комплекс позволит не только снизить нагрузку на сами ледоколы, но и открыть круглогодичную навигацию в арктических широтах.