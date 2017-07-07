Нейросеть поможет предотвратить аритмию

Специальная программа сможет проводить анализ сердцебиения и автоматически подстраивать кардиостимуляторы.

Новый алгоритм, разработанный учёными Стэнфорда, может "пропустить" через себя данные сердечного ритма, снять показания с носимых кардиомониторов, чтобы определить опасные для жизни нерегулярные сердечные сокращения, называемые аритмиями. Алгоритм, подробно описанный в документе на arXiv, работает лучше, чем обученные кардиологи.

По своей сути, программа объединяется с умным прибором для ЭКГ, который ежесекундно снимает показания сердцебиения. Технология iRhythm в скором времени позволит не только снимать показания, но и при необходимости передавать данные о сердечных приступах и приступах аритмии экстренным службам для предотвращения летальных исходов.