В США количество медикаментозных наркоманов выросло в шесть раз

Исследование американских медиков позволило понять весь масштаб медицинской наркомании.

Согласно докладу, выпущенному Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), два миллиона американцев "плотно" сидят на психотропных препаратах и морфиносодержащих наркотических веществах.

Несмотря на призывы снизить выдачу рецептов на такие препараты, американские доктора продолжают прописывать своим пациентам тяжёлые, но легальные с точки зрения законодательства наркотики. Только в 2015 году от передозировки такими препаратами в США погибло 20 000 человек.

Проанализировав медицинские карты пациентов, американские медики пришли к выводу, что из 30 миллионов пациентов, обратившихся за помощью в больницы и госпитали США за 2015 год, 21% хотя бы раз получал препараты на основе морфина.

Наиболее "плотно" на медицинских препаратах сидят жители прибрежных районов США. Восточное и западное побережье, часть Флориды оказались лидерами списка морфиновой зависимости. Наиболее сильными в этом отношении оказались центральные штаты Америки — в них количество "медикаментозных наркоманов" самое низкое по стране.

Исследователи отмечают, что невероятными темпами растёт и смертность среди таких пациентов. По данным учёных, с 2005 года количество летальных исходов от употребления опиоидных препаратов выросло на 493%.