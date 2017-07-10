Физики впервые измерили электрон-фононное взаимодействие

Эксперимент позволил определить ключевые значения плотности материалов и некоторых веществ.

Исследования по поиску сверхпроводимости заставляют учёных изобретать новые материалы и заставлять принципиально новые конструкции работать в условиях, при которых требуемые показатели будут достигаться с наименьшими затратами.

Эксперимент американских физиков по наблюдению электрон-фононного взаимодействия в FeSe подтвердил, что сила "спаривания" селенида железа с подложкой из SrTiO3 превышает теоретические предсказания в 10 раз. Однако в ходе эксперимента физики не смогли определить главное — причину сверхвысокой температуры при переходе материала в сверхпроводящее состояние.

Сверхпроводимость — физическое свойство некоторых материалов показывать нулевое электрическое сопротивление по достижении ими температуры ниже критической. Наименьшим по размерам сверхпроводником является так называемый BETS — 2GaCl4 или бисэтилендитиотетраселенафульвален. Этот сверхпроводник состоит всего из четырёх пар молекул вещества, имея общую длину всего в 3,76 нм.