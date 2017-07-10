Учёные смогли получить сверхгибкое жидкое углеволокно

Американские учёные путём экспериментов получили сверхгибкий полимер с безграничным потенциалом для применения.

Учёные из Университета Райса в США и специалисты лаборатории наноматериалов разработали ряд кремниевых и галлиевых сверхпрочных композитов, применить которые можно практически в любой области.

В исследовании, опубликованном в журнале Advanced Materials Interfaces, учёные заявили, что могут "управлять" жёсткостью полимеров с помощью специальных микроскопических инъекций жидкого галлия. Такие материалы, по словам учёных, могут уже сейчас применяться в высокоэнергетических абсорбционных материалах и амортизаторах, а также в биомиметических структурах, таких как искусственные межпозвонковые диски.

Помимо простой технологии "изготовления" таких имплантов, очевиден и другой важный аспект исследования — учёные смогли достичь практически идеальной схемы, при которой любой искусственный позвонок можно изготовить с учётом всех особенностей тела человека, используя при этом нетоксичные материалы.