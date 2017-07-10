Учёные приблизились к созданию искусственных капилляров

По словам американских учёных, им удалось раскрыть механику тубулогенеза — одного из главных клеточных механизмов.

В своей работе, направленной на развитие трёхмерной печати трансплантируемых тканей и органов, биоинженеры и учёные из Университета Райса и Медицинского колледжа Бейлора продемонстрировали освоение ключевой процедуры на пути к созданию имплантируемых тканей с функционирующими капиллярами.

В статье, опубликованной в журнале Biomaterials Science, команда из лабораторий биоинженерии Райса и биофизики Медицинского колледжа Бейлора пояснила, что им удалось использовать комбинацию эндотелиальных клеток человека и мезенхимальных стволовых клеток, чтобы инициировать процесс, называемый тубулогенезом, который имеет решающее значение для формирования кровеносных капилляров.

В теории эксперименты американских исследователей могут привести к прорыву в области трансплантологии и значительному упрощению всех профильных операций.