Учёные приблизились к созданию искусственных капилляров

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Учёные приблизились к созданию искусственных капилляров

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Фото © Jeff Fitlow/Rice University

По словам американских учёных, им удалось раскрыть механику тубулогенеза — одного из главных клеточных механизмов.

В своей работе, направленной на развитие трёхмерной печати трансплантируемых тканей и органов, биоинженеры и учёные из Университета Райса и Медицинского колледжа Бейлора продемонстрировали освоение ключевой процедуры на пути к созданию имплантируемых тканей с функционирующими капиллярами.

<p>Фото © Jeff Fitlow/Rice University</p>

В статье, опубликованной в журнале Biomaterials Science, команда из лабораторий биоинженерии Райса и биофизики Медицинского колледжа Бейлора пояснила, что им удалось использовать комбинацию эндотелиальных клеток человека и мезенхимальных стволовых клеток, чтобы инициировать процесс, называемый тубулогенезом, который имеет решающее значение для формирования кровеносных капилляров.

<p>Фото © Jeff Fitlow/Rice University</p>

В теории эксперименты американских исследователей могут привести к прорыву в области трансплантологии и значительному упрощению всех профильных операций.

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