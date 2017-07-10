New Horizons изучат самый таинственный объект в поясе Койпера

В настоящее время космический аппарат New Horizon отправился на изучение пояса Койпера и начал с таинственного астероида 2014 MU69.

Стала известна финальная цель космического аппарата New Horizons, занимающегося изучением Плутона и его лун. Пролетев мимо Плутона и его лун, аппарат продолжит своё изучение дальних уголков солнечной системы и в 2019 году посетит астероид 2014 MU69, сообщает NASA

2014 в названии астероида обозначает год его открытия. То есть этот астероид был открыт уже после того, как New Horizons вылетел навстречу Плутону. Его открытие было сделано при помощи телескопа Хаббла, и, согласно предварительным оценкам, это космическое тело имеет размеры 16–50 километров в диаметре.

Однако во время наблюдения 2014 MU69, в то время когда астероид заслонил для земных наблюдателей свет одной из звёзд, стало понятно, что либо учёные ошиблись с его размерами, либо на самом деле этот объект состоит из нескольких небольших астероидов. Именно это и должен будет определить New Horizons во время пролёта мимо этого небесного тела в 2019 году.

New Horizons летел к Плутону более девяти лет и достиг его только в 2015 году, пролетев от карликовой планеты всего в 12 500 километрах. После пролёта вблизи Плутона аппарат начнёт изучать объекты пояса Койпера. Полная миссия New Horizons рассчитана на 15–17 лет.