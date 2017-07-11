"Хаббл" заснял последствия Большого взрыва

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"Хаббл" заснял последствия Большого взрыва

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Фото © T. Johnson/NASA/ESA

Космический телескоп "Хаббл" заснял сотни галактик, образованных после Большого взрыва.

Космический телескоп "Хаббл" передал на Землю снимки галактического кластера SDSS J1110 + 6459, который находится на расстоянии шести миллиардов световых лет от Земли и содержит сотни галактик.

<p>Фото © T. Johnson/NASA/ESA</p>

На снимке чётко различимы десятки крупных объектов, размеры которых эксперты NASA оценивают в 200–300 световых лет. Россыпь галактик учёные из американского космического агентства назвали "фейерверком". По словам специалистов, образование сотен галактик может помочь в создании представления о том, каким был Большой взрыв, давший начало обитаемым галактикам и планетам — таким, как Земля.

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