"Хаббл" заснял последствия Большого взрыва

Космический телескоп "Хаббл" заснял сотни галактик, образованных после Большого взрыва.

Космический телескоп "Хаббл" передал на Землю снимки галактического кластера SDSS J1110 + 6459, который находится на расстоянии шести миллиардов световых лет от Земли и содержит сотни галактик.

На снимке чётко различимы десятки крупных объектов, размеры которых эксперты NASA оценивают в 200–300 световых лет. Россыпь галактик учёные из американского космического агентства назвали "фейерверком". По словам специалистов, образование сотен галактик может помочь в создании представления о том, каким был Большой взрыв, давший начало обитаемым галактикам и планетам — таким, как Земля.