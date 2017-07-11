Клетки-каннибалы помогут бороться с раком

Механизм "поедания" клеток друг другом недостаточно изучен, однако учёные придумали, как обернуть этот процесс против опухолей.

Исследование, проведённое учёными в Институте Бабрахама в Кембридже, раскрывает новый механизм, управляющий клеточным каннибализмом, который предлагает новый подход к борьбе с онкологией.

Каннибализм клеток, или энтоз, наблюдается в том случае, когда одна клетка окружает, убивает и переваривает другую. Энтоз обычно не происходит между здоровыми клетками, но он в значительной степени распространён в опухолях. Последнее исследование, опубликованное в журнале eLife, показывает, что каннибализм может быть вызван делением клеток. Учёные предположили, что, раз неконтролируемое деление клеток является ключевым признаком рака, это говорит о том, что каннибализм может играть определённую роль в противодействии заболеванию.

Исследования белков и эпителия показало, что энтоз может помочь замедлить или предотвратить рак, выявляя раковые клетки, которые будут потребляться и уничтожаться соседними здоровыми клетками.

Ведущий биолог Кембриджа Оливер Флори пояснил, что, если эффективность "агрессивного" метода уничтожения раковых клеток здоровыми будет доказана на практике, медицину ждёт настоящий прорыв.