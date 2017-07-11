Учёные заявили о токсичности льдов Гренландии

Читайте также

Учёные заявили о токсичности льдов Гренландии

2

Фото © Flickr/Markus Trienke

Проанализировав химический состав, учёные пришли к выводу, что "чистые" льды Гренландии больше не существуют.

В проведённом в Дании исследовании, опубликованном в журнале Environmental Research Letters, отмечается, что в составе ледяного покрова присутствуют такие токсичные вещества, как ртуть и свинец.

По словам исследователей, антропогенные загрязнения давно "шагнули" за пределы границ проживания человека, а тяжёлые токсины и металлы можно найти даже там, где человек никогда не присутствовал.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!