Учёные заявили о токсичности льдов Гренландии

Проанализировав химический состав, учёные пришли к выводу, что "чистые" льды Гренландии больше не существуют.

В проведённом в Дании исследовании, опубликованном в журнале Environmental Research Letters, отмечается, что в составе ледяного покрова присутствуют такие токсичные вещества, как ртуть и свинец.

По словам исследователей, антропогенные загрязнения давно "шагнули" за пределы границ проживания человека, а тяжёлые токсины и металлы можно найти даже там, где человек никогда не присутствовал.