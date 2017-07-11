Вакцина от менингита вылечила гонорею

Эпидемиологи из Новой Зеландии нашли интересный способ обманывать бактерии и эффективно бороться с гонореей.

Исследование, опубликованное в журнале Lancet, доказало, что вакцина от менингита оказалась способна бороться ещё с распространённым венерическим заболеванием — гонореей. Если клинические исследования подтвердят эффективность лекарства, то учёные могут получить первую в мире готовую вакцину от гонореи.

Международная группа учёных проводила свои исследования на основе статистических данных из нескольких государств. В странах, где власти начинали вакцинацию населения от менингита, неуклонно снижался процент больных с диагнозом "гонорея".

Представители ВОЗ отмечают, что новая вакцина может оказаться эффективнее традиционных антибактериальных препаратов и в значительной степени помочь медикам бороться со смешанными бактериальными инфекциями.