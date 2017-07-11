В Китае клонировали генно-модифицированную собаку

Собака стала первым животным в мире, клонированным специальным методом нокаута гена.

Как сообщает Академия наук Китая, Бигль по кличке Лун Лун появился на свет 28 мая. Разработкой проекта по клонированию собаки руководили специалисты китайской биоинжиниринговой компании SinoGene.

Лай Лянсюэ, один из членов исследовательской группы, рассказал, что таким образом китайские учёные смогли удалить из генома собаки "дефектные" участки. По словам Лянсюэ, таким образом можно создавать собак с улучшенным обонянием, развитыми мышцами и лишить собак генетических заболеваний.

Клонированные собаки давно служат и в российской полиции. Южнокорейская компания совсем недавно передала якутским полицейским трёх собак бельгийского малинуа (бельгийских овчарок). Разработкой проекта по выращиванию полицейских собак занимались специалисты южнокорейской компании Sooam BRF.