Депрессия влияет на мужчин и женщин по-разному

Британские учёные выявили особенности депрессий у мужчин и женщин разных возрастов.

Как сообщает Medical Express, депрессия оказывает различное влияние на мозговую активность пациентов мужского и женского пола. Полученные данные свидетельствуют о том, что девочки и мальчики-подростки могут испытывать депрессию по-разному и что специфические методы лечения могут быть полезными исключительно для тинейджеров. В возрасте 15 лет девочки в два раза чаще страдают депрессией, чем мальчики.

Существуют различные возможные причины таких особенностей, в том числе проблемы с формированием тела, гормональные колебания и генетические факторы, где девочки более подвержены риску унаследовать депрессию.

Однако с мужчинами тоже не всё хорошо: они склонны страдать длительными депрессиями, в то время как средняя продолжительность депрессий у женщин оказалась на 10–15% меньше.