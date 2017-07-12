"Краденые" знания. Почему издательские дома могут убить российскую науку

Федеральный окружной суд США удовлетворил иск одного из крупнейших научных издательских домов мира Elsevier против пиратского научного сервиса Sci-Hub. В качестве компенсации за нарушение авторских прав Sci-Hub должен уплатить издательству 15 млн долларов. Лайф разобрался, чем это грозит российской науке.

Воровать нехорошо. Это с детства знают все. А что делать, если другого варианта не остаётся? И как быть, если от твоего воровства тот, кого обворовали, не пострадал? И кто вообще придумал авторское право?

Тёмная сторона научного мира

Одна из любимых тем в мировой фантастике — это приход таинственных злых сил, мешающих людям развиваться. Нехорошие корпорации забирают самое ценное — знания — и делают их доступными только для избранных. Обиднее всего, что эти времена уже давно настали. В настоящее время все выходящие на английском языке рецензируемые научные журналы принадлежат четырём издательствам: Springer, Wiley, Informa и Elsevier.

Ни один учёный в мире не может обойтись без этих четырёх коммерческих гигантов. Если вы провели исследование, создали новый материал или обнаружили ранее неизвестную звезду, то донести до мирового сообщества это знание можно только при помощи рецензируемых научных журналов. Для того чтобы в журналы попадали только стоящие материалы, издательство или редакция научного журнала перед публикацией новой научной работы направляет её нескольким (обычно двум) рецензентам, считающимся специалистами в данной области.

В год в мире выходит около миллиона научных статей. Их читают специалисты в этой отрасли, учёные, студенты. Чем больше на научные работы учёного ссылаются, тем выше индекс Хирша — серьёзный измеритель продуктивности учёного, от которого во многих странах зависит финансирование институтов и исследователей. В общем, без научных журналов в мире современной науки никуда.

Проблема в одном: подписка на такие журналы стоит значительных денег. Чтение одной статьи может стоит и десять, и двадцать, и сто долларов. А если для вашей научной работы нужно пару десятков статей? А если вы студент? Да и не всегда понятно по абстракту (кратко изложенные основные идеи публикации, доступные для ознакомительного просмотра), нужна вам эта статья или нет. А если вы научный журналист, пишете новости о науке и вам нужно подробно прочитать статью, чтобы интересно рассказать об этом?

Да, именно так крупнейшие научные издательства и зарабатывают свои деньги. Большую часть которых им приносят университетские библиотеки, вынужденные покупать подписку на научные журналы. Стоимость подписки на каждый журнал составляет от единиц до десятка тысяч долларов в год при том, что иногда по требованию издателя подписка возможна только на набор журналов. Расходы библиотек на подписку составляют до 65 процентов от их общего бюджета. Оборот одного только издания Elsevier составляет два миллиарда долларов в год. При этом цены ещё и постоянно растут. За период с 1984 по 2002 год они выросли в шесть раз.

Что и говорить о российских институтах и университетах. Они не могут позволить себе подписку на научные издания. Так и остаются российские студенты и учёные без доступа к самой новой научной информации, иногда очень необходимой хотя бы просто для того, чтобы понимать, ставили ли эти эксперименты до тебя или нет.

Свет знаний

В 2011 году казахстанско-российский учёный, нейрофизиолог, биолог Александра Элбакян создала портал Sci-Hub, предоставляющий доступ к более чем 62 миллионам научных статей и других трудов. Всё это делается на бесплатной основе с целью облегчить распространение знаний, позволяя большему количеству людей открыть доступ к платным научным публикациям.

Сервис мгновенно стал популярным по всему миру. Им пользуются не только в России, но и в Иране, Китае, Индии, Европе и самих США. С точки зрения авторского права это воровство, мешающее издателям зарабатывать миллионы. С точки зрения пользователей ресурса — доступ к научному мировому знанию. Статья 27.1 ооновской Всеобщей декларации прав человека гласит: "Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами".

Сама создательница Sci-Hub говорит так: "Со смысловой стороны вопроса пиратство — это копирование информации, при котором продукта — информации — становится больше, тогда как при краже у одного субъекта предмет пропадает, а у второго — появляется. Это принципиально важные отличия! Достаточно известное высказывание, приписываемое Будде, гласит: "Тысячи свечей можно зажечь от единственной свечи, и жизнь её не станет короче. Счастья не становится меньше, когда им делишься". Можно добавить, что информации не становится меньше, когда её копируют. Наоборот, её становится больше".

Одно из четырёх научных издательств — а именно голландское Elsevier — объявило войну порталу Sci-Hub. В ход пошли все возможные методы защиты авторского права, и по решению Нью-Йоркского окружного суда 28 октября 2015 года ресурс был заблокирован по своему первоначальному адресу Sci-Hub.org.

Сайт быстро переехал на домен .io и продолжил свою деятельность. 21 июня 2017 года было вынесено ещё одно судебное решение в пользу Elsevier. В качестве компенсации за нарушение авторских прав Sci-Hub должен уплатить издательству $15 млн.

Перепутье

Научный мир раскололся на две части. Одни считают, что Sci-Hub — это явное воровство интеллектуальной собственности и нужно закрыть подобный ресурс. Другие говорят, что это зачастую единственный способ вести научную деятельность в условиях недостаточного финансирования. Понятно, что чем больше денег у научного учреждения, тем больше там сторонников авторских прав.

Стоит отметить, что автор ничего не теряет от того, что его статью прочитает больше людей, он не получает за это денег, а его изначальной целью было рассказать о своём открытии как можно большему числу людей. "Страдает" только издательство, хотя стоит понимать, что люди, укравшие статью, зачастую просто не имеют возможности найти денег на неё. Понятно, что и 15 миллионов долларов Elsevier может получать с живущей в России Элбакян хоть до морковкиного заговенья. И ресурс, скорее всего, продолжит работать в том же режиме, что и до этого. В настоящее время в день через него проходит до 80 000 запросов на поиск научных статей.

В случае закрытия ресурса Sci-Hub больше всего пострадают как раз наши учёные. Российские библиотеки научных заведений просто не имеют возможности покупать подписки, на это нет денег. Вопрос о том, воровство это или свободное распространение научной информации, остаётся открытым. Издатели продолжат войну за свои миллиарды, в этом не стоит и сомневаться, а вот сможет ли человечество придумать более логичный способ делиться научной информацией, пока не известно. Кража или распространение — пока каждый решает сам. Подробнее о проекте Sci-Hub и его создательнице Александре Элбакян, ставшей человеком года в 2016 году по версии журнала Nature, вы можете прочитать в интервью Лайфу "Пиратка года: До Сноудена или Ассанжа мне пока далеко".