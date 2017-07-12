Немцы построят гигантскую супербатарейку

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Немцы построят гигантскую супербатарейку

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Коллаж © L!FE. Фото © Shutterstock Inc// Flickr/S

Гигантский аккумулятор обеспечит энергией жителей такого мегаполиса, как Берлин, на целый час.

Разработкой уникального подземного хранилища занимаются специалисты EWE Gasspeicher — дочерней компании немецкого концерна EWE. Согласно опубликованной информации, подземное хранилище построят в соляных пещерах, а энергию для него будут вырабатывать ветрогенераторы.

В качестве аккумуляторов будут использованы так называемые проточные аккумуляторы, ёмкость которых существенно выше обычных литийионных. По заявлениям учёных, они смогут полностью обеспечивать Берлин электричеством в течение часа.

Самый мощный аккумулятор подобного типа в данный момент находится в Японии. Максимальная ёмкость этого устройства составляет 60 МВт•ч, и оно может обеспечивать электричеством всего 18–20 тысяч человек.

Проект создания немецкой супербатарейки значительно масштабнее японского. В Берлине проживает 3,5 миллиона человек, и обеспечить всё население города электричеством — крайне сложная для реализации задача.

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