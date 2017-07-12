82% россиян могут бросить курить без всяких проблем

Исследователи российской компании Genotek установили, что у большинства россиян нет генов, мешающих бросить курить.

Научные сотрудники медико-генетического центра Genotek проанализировали результаты 2500 ДНК-тестов россиян и вывели статистику взаимосвязи генетики и привычки к табакокурению. Исследователи выделили три гена, которые наибольшим образом связаны с формированием зависимости от никотина (гены CHRNB3 и CTNNA3) и сложностями при отказе от табакокурения (ген DBH).

38% всех исследованных специалистами компании людей имеют вариант гена CHRNB3, который связан с пониженным риском зависимости от никотина. Этот вариант гена был выявлен у 45% участвовавших в исследовании людей, бросивших курить, и 39%, курящих менее 10 сигарет в день. При этом у 27% людей, курящих более 10 сигарет в день, также есть вариант гена, снижающий риск зависимости от никотина. Только у 15% был выявлен вариант гена CTNNA3, существенно повышающий риск формирования сильной зависимости от никотина.

О причинах формирования зависимости Лайфу рассказал представитель медицинской компании, проводившей исследование.

Гены никак не влияют на желание людей взять сигарету в первый раз. Но при условии, что человек уже начал курить и имеет определённый генотип, отказ от курения без помощи специалистов будет очень трудным. По предоставленной статистике мы можем сделать вывод о том, что для большинства людей табакокурение — это поведение, обусловленное психологической зависимостью и привыканием организма, а это значит, что подавляющее большинство людей может при желании бросить курить самостоятельно или с помощью специалистов Марина Степковская, кандидат медицинских наук, врач-терапевт

Среди женщин более 55% опрошенных отметили, что они никогда не курили, 25% — бросили, 15% — курят до 10 сигарет в день, а 5% — до 20 сигарет в день. Среди мужчин 30% отметили, что никогда не курили, 30% — бросили, 20% — курят до 10 сигарет в день, 15% — до 20 сигарет в день, 5 % — более 20 сигарет в день.