Темнокожие женщины-учёные чувствуют себя неуверенно среди коллег

Исследование, проведённое среди учёных с тёмным цветом кожи, выявило социальные особенности научной деятельности.

Ощущение притеснения: темнокожие женщины-учёные заявили о чувстве опасности на работе Кадр фильма "Скрытые фигуры"/ © Кинопоиск

Среди астрономов около 28% женщин с тёмным цветом кожи сообщили, что не чувствуют себя в безопасности на рабочем месте. Ещё около 40% сообщили, что не чувствуют себя в безопасности из-за своего пола, сообщает Geophysical Research.

Исследование, проведённое Кэтрин Клэнси, показало, что 71% женщин испытывали притеснения во время работы, а 26% подверглись попыткам нападения.

Как отмечает автор исследования, несмотря на то, что расовые и гендерные преследования отвергаются как таковые, большинство женщин-учёных с разной расовой принадлежностью продолжают ощущать на себе давление со стороны коллег.