Зонд Juno пролетел над Большим красным пятном Юпитера

Космический аппарат Juno пролетел над одним из самых интересных объектов Солнечной системы — Большим красным пятном Юпитера.

Космический аппарат Juno, запущенный NASA для изучения Юпитера, закончил свой пролёт над областью газового гиганта, которая известна как Большое красное пятно. Все камеры и приборы зонда работали в штатном режиме, в настоящее время осуществляется отправка данных на Землю, сообщает NASA.

Большое красное пятно — это огромный шторм шириной 16 000 километров. Он наблюдается с Земли с 1830 года и, возможно, существует более 350 лет. В последние годы Большое красное пятно имело тенденцию к сокращению размеров. Космический аппарат Juno пролетел более 9000 километров над пятном, находясь на высоте 3500 километров над поверхностью планеты.

Пятна в атмосфере Юпитера были зафиксированы как в Южном, так и в Северном полушарии, но устойчивые, существующие длительное время имеются почему-то только в Южном. По одной из гипотез, пока ураган находится на одинаковой высоте с общей поверхностью верхнего края атмосферы, он имеет белый цвет. Но, когда его мощность увеличивается, вихрь поднимается несколько выше общего слоя облаков, где ультрафиолетовое излучение Солнца химически изменяет цвет, придавая ему красный оттенок.

Прочитать подробнее о космическом аппарате Juno, отправленном NASA на изучение Юпитера и его спутников, вы можете в большом материале Александра Березина "Вода, ядро и металлический водород: что "Юнона" расскажет о Юпитере?"