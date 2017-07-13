Учёные собираются выжать максимум энергии из солнечного света

Для этого специалисты создали принципиально новый фотоэлемент, который может заменить привычные солнечные панели.

Как сообщает TechXplore, новый элемент, объединяющий несколько ячеек, оказался на 44,5% эффективнее в преобразовании света в электроэнергию.

В новом устройстве используются концентрические фотовольтаические (CPV) панели, со специальными линзами, которые концентрируют солнечный свет на крошечных микрофотоэлементах.

Новое устройство, по словам одного из участников проекта, учёного Мэттью Люмба, способно "разобрать" солнечный свет и достать хранящуюся энергию из длинноволновых фотонов, которые теряются при сборе энергии обычными солнечными элементами.

Новая технология значительно дороже в производстве, чем традиционные фотоэлементы. В основе микробатарей лежит семейство нескольких материалов на основе антагонидов галлия (GaSb), которые обычно используются для инфракрасных лазеров и фотодетекторов. Однако эффективность экспериментальных устройств уже сейчас значительно выше обычных солнечных панелей. Учёные поясняют, что если дело дойдёт до промышленного производства, стоимость панелей старого и нового образца сравняется.