Учёные сняли фильм с помощью ДНК бактерий

Фильм удалось создать с помощью закодированных ДНК бактерий, и пока "научное кино" содержит всего одну сцену.

Используя единицы наследования в качестве среды для хранения информации и инструменты для редактирования генома, американские учёные создали короткий gif-файл — пять кадров скачущего на лошади всадника — в ДНК бактерий.

Чтобы вставить эту информацию в геномы бактерий, исследователи из Гарварда передали изображение на нуклеотиды (составные части ДНК), создавая специальный генетический код, который относится к отдельным пикселям каждого изображения.

Затем исследователи использовали платформу Crispr, в которой два белка были использованы для вставки генетического кода в ДНК клеток-мишеней — в данном случае, из бактерий E.coli.

С помощью таких технологий и опыта в изменении структуры ДНК учёные планируют создать генетические регистраторы, с помощью которых станет возможно отслеживание изменений ДНК в режиме реального времени.