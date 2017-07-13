В 2016 году убито рекордное количество "зелёных" активистов

Читайте также

В 2016 году убито рекордное количество "зелёных" активистов

1

Фото: © justiciaambientalcolombia.org

Эксперты по защите окружающей среды заявили о сотнях убитых активистов-экологов по всему миру.

В докладе группы "зелёных" содержится информация как минимум о 200 убийствах в 24 странах — это значительно выше, чем в 2015 году, сообщает ВВС. Добыча углеводородов находится на первом месте криминального списка. Второе и третье места занимают лесозаготовки и агробизнес.

Больше всего убийств и пропавших без вести приходится на долю Бразилии, Колумбии и Индии. Подробную статистику погибших активистов Global Witness публикует с 2012 года, а в общей сложности такие данные собираются с 2002 года.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!