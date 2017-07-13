В 2016 году убито рекордное количество "зелёных" активистов

Эксперты по защите окружающей среды заявили о сотнях убитых активистов-экологов по всему миру.

В докладе группы "зелёных" содержится информация как минимум о 200 убийствах в 24 странах — это значительно выше, чем в 2015 году, сообщает ВВС. Добыча углеводородов находится на первом месте криминального списка. Второе и третье места занимают лесозаготовки и агробизнес.

Больше всего убийств и пропавших без вести приходится на долю Бразилии, Колумбии и Индии. Подробную статистику погибших активистов Global Witness публикует с 2012 года, а в общей сложности такие данные собираются с 2002 года.