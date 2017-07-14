Изменения климата могут похоронить острова в Тихом океане

Учёные предупредили о возможном исчезновении не только мелких, но и некоторых крупных островных групп в Тихом океане.

По данным исследования, опубликованного в журнале Nature, смещение климатических зон уже в значительной степени оказывает влияние на экосистему небольших островных групп. В частности, исследователи отмечают исчезновение и миграцию некоторых видов животных.

Однако это, по словам учёных, не главная опасность. Повышение уровня Мирового океана и рост температуры могут привести к затоплению до 90% всех мелких тихоокеанских островов, что поставит под угрозу исчезновения целые виды животных и нанесёт непоправимый вред людям.