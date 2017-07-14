Томатная диета вдвое снижает риск развития рака

Американские исследователи пришли к сенсационному выводу: богатая томатами диета снижает риск развития рака кожи.

Опубликованное в Scientific Reports исследование подтверждает догадки учёных о том, что определённые группы продуктов могут благотворно влиять на процессы борьбы организма с различными заболеваниями. Новое исследование провели на мышах: две группы грызунов подвергались ультрафиолетовому излучению в равных дозах.

После многочисленных тестов учёные пришли к выводу, что диетические каротиноиды, пигментирующие соединения, которые дают помидорам их цвет, способны защитить кожу от ультрафиолетового излучения. У мышей, "посаженных" на томатную диету, рак кожи развивался значительно медленнее и легче поддавался лечению, чем опухоли грызунов, не употреблявших томаты.

На основе проведённых исследований учёные планируют разработать следующую стадию испытаний препаратов, способных влиять на организм грызунов так же, как томатная диета.