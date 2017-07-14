Атомный ледокол "Сибирь" спустят на воду в сентябре

Строительство корабля проекта 22220 завершается на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

О сроках спуска корабля на воду сообщил директор Балтийского завода Алексей Кадилов, передаёт РИА "Новости".

Постройка уникального корабля, спроектированного ЦКБ "Айсберг", заняла у Балтийского завода в Санкт-Петербурге два с небольшим года. Главной особенностью корабля является двухосадочная конструкция — с помощью такого корпуса судно сможет работать и в арктических водах, и в устьях полярных рек.

Двухреакторный ледокол имеет длину 173,3 метра, ширину 34 метра и полное водоизмещение 33,54 тысячи тонн.