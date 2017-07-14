Учёные обнаружили переключатель шаблонов у людей, владеющих несколькими языками

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Учёные обнаружили переключатель шаблонов у людей, владеющих несколькими языками

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Фото © Shutterstock Inc

Учёным удалось раскрыть механизм использования нескольких языков в речи и понять, как мозг выдаёт команды к таким действиям.

Как сообщает Science Advances, в период мозговой активности и разговоров на разных языках в мозге человека активируются так называемые независимые шаблоны. Проще говоря, мозг человека задействует определённые области при переходе с одного языка на другой.

Для того чтобы понять механику такой активности, учёные привлекли к испытаниям 14 добровольцев, владеющих двумя и более языками, и заставили их проходить специальные тесты, подключив исследуемых к аппарату МРТ.

В обработке речевой и графической информации на разных языках оказались задействованы средняя затылочная кора, островковые и латеральные, префронтальные коры головного мозга. По мнению учёных, большое количество изученных языков и возможность свободно на них общаться являются прямым доказательством высокой мозговой активности и умственных способностей человека.

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