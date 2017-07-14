Учёные обнаружили огромное сверхскопление галактик

Читайте также

Учёные обнаружили огромное сверхскопление галактик

3

Фото © Flickr/European Southern Observatory

Учёные обнаружили одно из самых больших сверхскоплений галактик из когда-либо открытых.

Сверхскопление может быть частью огромного неизученного сектора галактического пространства, сообщает The Astrophysical Journal.

Новое скопление сотен галактик расположено у созвездия Рыбы, на расстоянии в 4 млрд световых лет от нашей планеты. По расчётам учёных, сверхскопление включает в себя несколько десятков тысяч галактик в 43 крупных группах, "растянувшись" на расстояние более 600 млн лет.

Масса нового сверхскопления при этом может составлять 20 квадриллионов масс Солнца.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!