Учёные обнаружили огромное сверхскопление галактик

Учёные обнаружили одно из самых больших сверхскоплений галактик из когда-либо открытых.

Сверхскопление может быть частью огромного неизученного сектора галактического пространства, сообщает The Astrophysical Journal.

Новое скопление сотен галактик расположено у созвездия Рыбы, на расстоянии в 4 млрд световых лет от нашей планеты. По расчётам учёных, сверхскопление включает в себя несколько десятков тысяч галактик в 43 крупных группах, "растянувшись" на расстояние более 600 млн лет.

Масса нового сверхскопления при этом может составлять 20 квадриллионов масс Солнца.