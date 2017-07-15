Космический дракон. Китай бросает вызов США и России

Китай поделился с миром своими космическими планами. Судя по их количеству и разнообразности, Поднебесная явно рвётся в мировые космические лидеры. Насколько реальны эти притязания, разбирался журналист Лайфа Михаил Котов.

Об успехах китайцев в космосе знают в основном специалисты. Обычные люди слышат изредка урывками о том, что вот ещё одна ракета запущена, вот тайкунавты делают что-то на орбите. Информации почти нет. Делать красивые ролики, как в NASA, китайцы не умеют или не хотят.

Именно поэтому каждая новая информация о китайской космической программе и вызывает столько интереса. Не стало исключением и последнее выступление, состоявшееся в ходе проходившей в Пекине Конференции по глобальному исследованию космоса. Судя по раскрытой информации, китайцы подошли к вопросу исследования космоса, как и водится в Поднебесной, очень системно.

Лунные дела

Ближайшим интересным событием в сентябре 2017 года станет запуск миссии "Чанъэ-5". Она будет первой китайской возвращаемой экспедицией, в которой предполагается доставить на Землю до двух килограммов лунного грунта и образцов лунного грунта. Как и предшественники, космический аппарат миссии назван в честь китайской богини Луны Чанъэ.

Запускаемый с Земли аппарат будет состоять из четырёх частей: орбитального, посадочного, взлётного и возвращаемого модулей. Предполагается, что миссия сразу возьмёт курс к спутнику Земли. Затем орбитальный аппарат останется на лунной орбите, а с него будет запущен посадочный аппарат. Стоит заметить, что Китай три года назад уже стал третьей в мире державой, способной осуществлять мягкую посадку на Луну.

Ключевые моменты миссии — бурение поверхности Луны и забор механической рукой образцов. Посадка на Луну для китайцев не должна стать проблемой. В декабре 2013 года Китай успешно посадил на поверхность "нефритового зайца" (луноход "Юйту"). Он стал первым за сорок с лишним лет планетоходом, работавшим на Луне с момента завершения деятельности советского "Лунохода-2" 11 мая 1973 года.

В августе 2016 года "Юйту" завершил свою миссию, окончательно сломавшись (последние полгода он потерял ход и действовал в стационарном режиме). Таким образом он проработал на лунной поверхности в течение 31 месяца, превысив запланированный срок службы на три месяца.

Логичным продолжением работы китайского лунохода и станет миссия "Чанъэ-5". Китай образцы со спутника сначала направит к орбитальному аппарату и лишь затем — на Землю. СССР отправлял образцы иначе: напрямую с Луны на Землю. Это сделано для увеличения количества грунта, возможного доставить на Землю. Китайцы попытаются привезти хотя бы несколько килограммов. С другой стороны, лишнее звено в миссии — это лишний шанс, что что-нибудь пойдёт не так.

У советских инженеров в своё время всё получилось, как выйдет у китайцев — пока непонятно. Если "Чанъэ-5" получится в полной мере, то тогда будет разумно приступать и к запланированным на потом событиям. Если же не получится, то этот этап способен серьёзно затормозить всю программу.

Стало известно и место посадки космического аппарата — пик Рюмкера в пределах Океана Бурь. Это достаточно молодой с точки зрения происходившей на Луне вулканической активности участок. Забрав образцы оттуда, китайские учёные рассчитывают больше понять о том, как формировалась Луна, как повлияли на неё эрозионные процессы.

Есть и ещё одна проблема, связанная с запуском лунной миссии. Носителем для неё должна стать тяжёлая ракета-носитель Long March 5. Совсем недавно, 2 июля 2017 года, состоялся второй запуск этой ракеты, закончившийся неудачей. Запуск, транслируемый в прямом эфире китайскими СМИ, по-видимому, прошёл так, как планировалось, и проблемы начались на этапе отделения полезной нагрузки ракеты, спутника связи "Шицзян-18". Причины случившегося пока не названы, однако до их точного выяснения вряд ли китайские специалисты будут рисковать таким важным проектом.

В случае удачи лунный грунт, привезённый китайцами, станет первым за последние сорок лет. Да, уже именно столько времени никаких посылок с Луны до землян не доходило.

Подготовительный этап

Китайские специалисты хотят за ближайшие пять лет максимально закрепиться на орбите Земли. В период с 2019 по 2022 год Поднебесная планирует завершить строительство национальной орбитальной станции, которая будет состоять как минимум из трёх модулей. Предполагается, что уже с 2022 года на станции будут постоянно работать тайкунавты. Стоит отметить, что Китай предпочитает не рисковать там, где можно уже "списать" у предыдущих поколений.

Угол наклонения к плоскости экватора Земли китайской станции будет как у советского "Мира" — 43 градуса. У МКС этот показатель составляет 51,6 градуса. Соответственно, общие миссии будут невозможны. Китай чётко показывает, что это его самостоятельный проект.

Это же подтвердил и глава Роскосмоса Игорь Комаров, сказавший в интервью в июне 2017 года: "Да, они предлагали. Мы обмениваемся предложениями об участии в проектах, но у них другое наклонение орбиты. Пока каких-то конкретных договорённостей и планов нет".

Чтобы начать строительство большой орбитальной станции (сейчас у Китая есть небольшая, рассчитанная на кратковременное пребывание в космосе) придётся разработать несколько типов грузовых кораблей. В их числе будут и частично герметичные, и открытого типа. Для того чтобы сделать станцию постоянно функционирующей, придётся проделать очень много работы. На обеспечение МКС сейчас трудятся несколько стран, здесь же Китаю придётся рассчитывать только на себя.

Чтобы упростить создание этого проекта, Китай планирует построить собственный Морской старт. Возить ракеты и корабли с производств на юге страны достаточно удобно, а запускать с экватора можно гораздо больше, чем с используемых сейчас космодромов (там слабее земная гравитация). В Китае также не исключают многоразовое использование первых ступеней ракет — для этого, в отличие от SpaceX, предлагается использовать парашюты.

Да, не так эффектно, но гораздо проще и быстрее в реализации. По крайней мере, так думают те, кто впервые берётся за тему многоразовых ступеней. Илон Маск ещё лет семь назад думал так же. И его разработчики даже пытались спасти на парашютах первые ступени "Фальконов". Тут-то и обнаружилось, что парашютный спуск в принципе не может обеспечить посадку настолько мягкую, чтобы обойтись без сложного и долго ремонта спасаемой ступени. Жёсткость парашютного приземления испытал на себе любой, кто хоть раз прыгал сам — это принципиальная проблема, которую в принципе нельзя решить в рамках подобных систем. Интересно, сколько времени уйдёт у Китая на накопление того же печального опыта?

Чайнамарс

Отдельно стоит поговорить о межпланетных миссиях Китая. О них известно пока только в самых общих чертах. В 2020 году к Красной планете должен отправиться китайский "ровер". А ещё к Ганимеду и к Урану. Не имея каких-то серьёзных подробностей, пока можно сказать одно — по объёмам запланированных миссий становится понятно, Китай очень планомерно и серьёзно нацелился на космос.

Отчасти это связано с экономикой страны. Для реализации этих планов будет необходимо построить множество высокотехнологичных производств. Потребуется серьёзно подумать над образованием специалистов, занятых в этой отрасли. По итогу экономика Поднебесной даже при частичной реализации получит мощнейший космический кластер. И если разработанная программа выстрелит, это резко усилит китайские позиции.

С одной стороны, такая ставка может оказаться рискованной. Россия в девяностые годы просто не потянула советское наследство. Все такие производства должны быть загружены работой, непрерывно финансироваться. В случае с китайской экономикой это как раз выглядит логичным решением, сил и возможностей на поддержание хватит, а то что в будущем это может привести к серьёзным "дивидендам", только подогревает интерес.

В данном случае мы имеем очень "внутреннеориентированную" космическую программу. Именно поэтому Китай не бьётся за международные запуски в коммерческом секторе, его космонавтику эти "несколько сотен миллионов" не очень интересуют. У него есть своё чёткое понимание того, что он хочет сделать.

Китайский буксир

От того, чтобы на равных соперничать с ведущими космонавтиками мира, Китай пока удерживает только поздний старт. Он начал спустя почти полвека после того, как СССР и США предприняли свои первые космические опыты. Китайские специалисты понимают это и потому стараются "списывать" по пути у кого только можно. Проще всего это получается сделать у бывшего СССР, не имеющего возможности контролировать часть секретов и достижений. Потому и появляются новости о покупке чертежей спускаемой лунной станции у КБ "Южное", сотрудничестве с российскими учёными в вопросах создания замкнутой биосферы и многое другое.

Из-за закрытости Китая и его красного политического окраса сотрудничать с Поднебесной долго никто не соглашался. Россия делала это лишь фрагментарно, Соединённые Штаты Америки и до сих пор делают вид, что китайской космической программы не существует. Причин много: от санкций за Тяньаньмэнь до опасений NASA, что китайцы и в космических технологиях быстро скопируют всё, что хоть единожды увидят вблизи.

Однако уже скоро Китай вплотную приблизится к тем достижениям, что были накоплены Европой, Россией и США. Тогда-то и сработает китайское скоординированное производство и чётко налаженная система по созданию и запуску космических аппаратов. В том, что Китай может поставить это на поток и обеспечить достаточный уровень безопасности, сомневаться не приходится.

Вот тогда и придёт черёд задуматься России и США. Пока же на Китай продолжают смотреть как на старательного, пусть и не самого одарённого ученика. Пусть запускает, мы это прошли тридцать лет назад. Китай же продолжает, повторяя про себя изречение великого Лао-Цзы "Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага", вкалывать по одному только им известному плану. И если спросить, узкие или широкие будут глаза у первого землянина на Марсе, то сейчас этот вопрос уже заставляет очень сильно задуматься.