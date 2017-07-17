Электрическая яхта впервые отправилась в море

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Электрическая яхта впервые отправилась в море

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Фото © Energy Observer

Специально спроектированное судно, энергию которому дают сверхмощные солнечные батареи и водородная топливная система, отправилось в плавание.

Полностью электрический катамаран Energy Observer должен будет совершить кругосветное путешествие, используя лишь энергию солнца, ветра и воды. 30-метровый "зелёный" катамаран — первое судно в новейшей истории с нулевым уровнем вредных выбросов.

Экологическое кругосветное плавание пройдёт через 50 стран по всему миру, и может занять до шести лет.

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