Непрерывная болтовня может быть признаком психического заболевания

Учёные пришли к выводу, что постоянная потребность в разговорах может свидетельствовать о нейродегенеративных заболеваниях.

Постоянное озвучивание собственных мыслей, по мнению учёных, может быть признаком снижения мозговой активности и ранних этапов развития болезни Альцгеймера.

Специалисты из Висконсинского университета в Мадисоне отметили, что при появлении проблем с памятью люди начинают значительно больше говорить, тренируя таким образом слуховую память.

В большинстве случаев, по мнению учёных, никакой опасности нет, однако в группу риска входят люди от 50 до 75 лет. Главным признаком психического расстройства учёные называют стремление описать не ситуацию, происходящую вокруг человека, а её признаки. Желание постоянно и максимально подробно объяснять происходящее может быть первым тревожным звоночком развития заболевания.