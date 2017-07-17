Непрерывная болтовня может быть признаком психического заболевания

Читайте также

Непрерывная болтовня может быть признаком психического заболевания

313
Учёные пришли к выводу, что постоянная потребность в разговорах может свидетельствовать о нейродегенеративных заболеваниях.

Постоянное озвучивание собственных мыслей, по мнению учёных, может быть признаком снижения мозговой активности и ранних этапов развития болезни Альцгеймера.

Специалисты из Висконсинского университета в Мадисоне отметили, что при появлении проблем с памятью люди начинают значительно больше говорить, тренируя таким образом слуховую память.

В большинстве случаев, по мнению учёных, никакой опасности нет, однако в группу риска входят люди от 50 до 75 лет. Главным признаком психического расстройства учёные называют стремление описать не ситуацию, происходящую вокруг человека, а её признаки. Желание постоянно и максимально подробно объяснять происходящее может быть первым тревожным звоночком развития заболевания.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!