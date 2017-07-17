Заменители сахара вызывают диабет

Учёные опубликовали сенсационные данные о влиянии искусственных подсластителей на здоровье человека.

Канадские медики опубликовали в журнале Canadian Medical Association Journal исследование, раскрывающее истинную тяжесть вреда, который могут оказывать на организм заменители сахара.

Помимо развития сердечно-сосудистых заболеваний и образования тромбов, заменители сахара могут вызывать диабет. В "чёрный список" подсластителей попали аспартам, сукралоза и стевиозид. Исследование, охватившее почти 400 тысяч человек, подтвердило опасения специалистов — искусственные подсластители губительны для человеческого организма.

К тому же в ходе исследования учёным не удалось подтвердить главное — эффективность подсластителей в программах по снижению веса.