Марш на Марс: как Маск решил колонизировать Марс за госсчёт

Если до сего дня от конкуренции с SpaceX больше всего страдал Роскосмос, то теперь она начинает отбирать хлеб и у NASA.

13 июля 2017 года Тим Хьюз, вице-президент компании SpaceX, выступил перед Комитетом по торговле, науке и транспорту Сената США. Он начал с бравурных отчётов об огромных успехах своей компании на рынках коммерческих запусков, а затем перешёл к просьбе. По его словам, NASA нужно запустить программу сотрудничества с коммерческими компаниями в области дальних пилотируемых космических полётов.

Агентство должно объявить программу создания постоянной базы на Луне и одновременно полёта к Марсу. Цель — создание возможности для их колонизации США. Более того, Хьюз считает, что NASA не должно ставить "коммерсантам" какие-то детальные условия — просто сказать, что на полёт к Луне столько-то, к Марсу — столько-то. В то, как и что будет проектировать частник, государство, по Хьюзу, вмешиваться вообще не должно.

Более циничное обращение к государству со стороны частной компании трудно даже припомнить. Никаких частников, делающих или проектирующих ракеты для полёта к Луне и Марсу, за пределами SpaceX нет. Их нет сегодня и не будет завтра, потому что задача эта — огромной сложности. Вывести что-то на околоземную орбиту может даже Северная Корея с ВВП в 12 раз меньше украинского. Но доставить что-то хотя бы на Луну очень сложно.

"Протон" может вывести на 200 километров пару десятков тонн. Однако до спутника Земли 400 000 километров. Поэтому когда "Протон" запускал к Луне посадочный аппарат "Луна-24", то смог вывести к ней во много раз меньшую массу. Если мы запустим на Луну даже одного-двух человек, будет нужна ракета во много раз тяжелее и дороже любого "Протона". С Марсом всё ещё сложнее.

Кроме того, любые полёты дальше околоземной орбиты требуют безукоризненной работы всех систем и точнейшего расчёта траектории. Чтобы понять, насколько это сложно, достаточно вспомнить, что Россия за постсоветский период не отправила ни один аппарат даже на орбиту Луны. Мы пытались, но не смогли — "Фобос-Грунт" провалился.

Говоря по-простому, Хьюз пришёл в сенат и сказал: "Мы хотим, чтобы NASA дало нам денег, много денег, причём нам одним — ни с кем делиться не планируем. Вообще. Контролировать, как именно мы эти деньги израсходуем, вы не будете. Совсем." На чём основана такая фантастическая наглость и почему в NASA ей совсем не рады? И, наконец, почему "спейсы" хотят получить все деньги только себе и ни в коем случае не отчитываться перед государством за то, как их потратят?

Как SpaceX пилило американский бюджет

После 2003 года стало ясно, что пилотируемые полёты в космос на шаттлах NASA успешно провалило. Агентство потратило на них 210 млрд долларов (больше лунной программы), получив взамен 133 полёта и 14 трупов — по 1,5 миллиарда за пуск. "Челноки" стали космическими рекордсменами по числу погибших на них людей, из-за непродуманной конструкции сделать их полностью безопасными не получалось. Носитель решили поменять. Подсчёты того же NASA в 2011 году показали, что на разработку новой ракеты (без корабля, который она выводит) уйдёт минимум четыре миллиарда. Было принято решение — объявить конкурс среди коммерческих компаний и дать им ценовой потолок для разработки такого же носителя в 1,7 миллиарда долларов.

С тех пор прошло шесть лет. NASA выдало "коммерсантам" 0,8 миллиарда, те доложили 0,9 миллиарда "своих" долларов. За половину цены одного запуска шаттлов только от SpaceX американское государство получило летающий Falcon 9 и к нему грузовую версию корабля Dragon. На разработку ракеты SpaceX, согласно отчёту того же NASA, потратило 390 миллионов долларов. За запуск одного такого носителя с коммерческих клиентов компания берёт 62 миллиона долларов. То есть килограмм груза в космос на ней выводить в 20 раз дешевле, чем на шаттле.

Без распила на Марсе не хватит

В сентябре 2016 года Илон Маск объявил о конечной цели своей компании в космосе — создании на Марсе не зависимой от Земли колонии с миллионом переселенцев. Переселять планируется миллионеров за их же деньги, так что сама колонизация будет самоокупающейся. Сложнее с тем, что брать с пассажиров по полмиллиона за билет можно только тогда, когда их будет на чём возить. То есть разработку средств колонизации SpaceX придется делать за свой счёт.

Для этого, по плану Маска, нужны межпланетный корабль (ITS) и многоразовая сверх-сверхтяжёлая ракета-носитель для него на 300 тонн груза (три советских "Энергии"). Пока испытываются отдельные компоненты этих монстров. Например, метан-кислородные двигатели Raptor — по размерам такие же, как Merlin, что SpaceX применяет сегодня, но втрое более мощные. На большее у "спейсов" нет денег.

В 2018 году на создание ITS и носителя для неё компания потратит 300 миллионов долларов, больше свободных средств у неё нет. Сам Маск отмечает, что для доведения обоих этих проектов до серии понадобится 10 миллиардов долларов, в 26 раз больше, чем он потратил на разработку "Фальконов". За весь 2017 год SpaceX не заработает даже 1,5 миллиарда. В мире нет банка достаточно рискового, чтобы прокредитовать разработку корабля, который впору снимать в научно-фантастических фильмах.

10 миллиардов — для самих "спейсов" деньги пока неподъёмные. SpaceX за всю свою историю не держала в руках даже половины от этой суммы. А вот у NASA деньги государственные, то есть тратят их по принципу "всё вокруг колхозное, всё вокруг моё". Агенство за год тратит вдвое больше этой суммы. Поручив частникам мелкий извоз, NASA делает свою тяжёлую ракету SLS. Официально стоимость программы 18 миллиардов долларов, неофициальная оценка NASA — 41 миллиард. Первая версия будет поднимать 70 тонн. Правда, здорово работать в государственном учреждении? Одноразовую ракету на 70 тонн и корабль для неё можно создать за 40 миллиардов долларов. На маску для многоразовой ракеты на 300 тонн нужно в четыре раза меньше.

Если совсем честно, за 40 миллиардов у NASA вряд ли что получится. В эту цифру, скажем, входит пилотируемый корабль агентства под названием Orion. Его разработка сначала, в 2011 году, оценивалась в шесть миллиардов долларов, а теперь, через шесть лет, оценивается в 20 миллиардов. Первый пилотируемый полёт будет не раньше 2023 года, опять через шесть лет. Очень вероятно, что к тому времени затраты ещё подрастут. SLS и корабль для неё не очень велики, дальше Луны не улетишь. Зато стоить их создание будет то ли в четыре, то ли шесть раз больше, чем SpaceX планирует потратить на ракету и корабль до Марса.

Дороже и позже, но зато хуже

Идея Хьюза ("дайте нам заказы на исследовательские полёты к Луне и Марсу") очень проста. У NASA пока нет "своих" тяжёлых ракет. SpaceX уже в 2017 году запустит Falcon Heavy. Компания разработала её за счёт циничного нецелевого расхода государственных средств. Она проектировала ступени для Falcon 9, чью разработку оплатило NASA, универсальными кубиками от Лего. Собрав три первых ступени вместо одной, из Falcon 9 получают Falcon Heavy. Грузоподъемность у неё уже не 22,8 тонны, а 63,8 тонны.

Первый полёт "Тяжёлого сокола" состоится в конце этого года. И тогда NASA окажется в очень тяжёлой ситуации. Один пуск её SLS Block I за минимум 0,5 миллиарда будет возить 70 тонн, а Falcon Heavy — сходные тонны, но за 90 миллионов долларов. К тому же SLS полетит в лучшем случае в 2019 году, а не в 2017, как FH. В 2018 году летит пилотируемый Dragon 2 той же SpaceX. Он на пять лет опередит Orion, будет полностью многоразовым и сможет сам садиться на другие небесные тела (у него есть двигатели и системы вертикальной посадки). Его грузовой вариант уже летал, причём безаварийно.

Выступление Хьюза в сенате означает предложение, от которого трудно отказаться. SpaceX уже к следующему году покажет пару тяжёлая ракета — корабль для Луны. Один их пуск будет стоить в несколько раз меньше, чем пуск пары SLS-Orion. К тому же Orion не умеет садиться на другие небесные тела, а Dragon 2 имеет для этого все нужные системы, то есть отдельно делать ему посадочный модуль не придётся. Никто не поймёт, если конгрессмены выберут не дешёвую многоразовую ракету и многоразовый корабль (причём уже в 2018 году), а более дорогие одноразовые заменители, причем в 2023 году. Что они скажут прессе — "мы хотим впятеро дороже, зато на пять лет позже"?

Многомиллиардные инвестиции Агентства в SLS и Orion в этом случае станут ненужными. И тогда они неизбежно — через оплату частной компании за полеты к Луне и Марсу — начнут перемещаться в карманы SpaceX. Не имея над собой контроля за расходом этих средств, на чём настаивает Хьюз, она сможет брать их за одно, а тратить на совсем другое — доводку межпланетного корабля и ракеты в сотни тонн грузоподъемностью. Судя по опыту с Falcon 9, тех денег, что NASA не хватает для Луны, "спейсам" вполне хватит на создание транспорта до Марса.

Получится ли у Маска ограбить государство на десять миллиардов долларов? У схемы Хьюза есть один, но зато большой недостаток. NASA не будет в восторге от того, что не получит свои 40 миллиардов или что десяток из них уплывут совсем в другие руки. Получится ли вырвать бюджетный пирог у главной космической организации США?

Возможно, да. В Штатах ведь уже давно выходят книги с названиями типа "Грабёж от NASA". Ни для кого не секрет, как там обращаются с бюджетными деньгами. Новая администрация США хочет ярких и красивых примеров решений дешевле и эффективнее, чем у её предшественников.

В недавнем выступлении, посвящённом космосу, вице-президент Майк Пенс сказал много слов об американском лидерстве и важнейшей роли частной космонавтики в нём. Одного в этом выступлении не было — слов SLS и Orion. Зарубежные наблюдатели сделали из этого вывод: традиционные проекты NASA не вызывают восторг новой администрации. Похоже, американским политикам больше не по пути с государственным космосом. NASA запустила в свою избушку лису, и лиса уже начала пожирать бывших хозяев.

График, показанный Хьюзом во время выступления в Сенате: за четыре года компания Маска стала делать больше коммерческих пусков, чем любая страна мира, не говоря уже об отдельных компаниях.

Тем более что пример того, как SpaceX практически сожрала одного государственного конкурента, уже есть. В первой часть доклада Хьюз рассказывал, почему сенату стоит опираться на его компанию. Суть его рассказа: мы победили русского медведя в космосе. В 2010 году Россия делала больше коммерческих запусков, чем весь остальной мир вместе взятый (на графике). Приход на этот рынок SpaceX с 2013 года всё испортил. Внезапно случилось то, чего в нашей космической отрасли никто и никогда не ожидал: американские частные космические игроки могут не только пилить бюджет, но и запускать ракеты дешевле "Протонов".

До прихода этой компании на коммерческий рынок запусков американские ракеты там никогда не могли конкурировать с русскими. Как издевательски отмечает Хьюз, с 2009 года ни одна американская компания не сделала ни единого коммерческого пуска на геопереходную орбиту (туда часто выводят коммерческие спутники). Причина проста — у них были слишком дорогие ракеты.

Конкурента серьёзнее России у Маска не было — обыграв её, он добился доминирования на рынке, куда пришёл всего четыре года назад. Именно рассказывая эту историю, Хьюз завоёвывал симпатии сенаторов. И, похоже, добился своего. Американские сенаторы могут не разбираться в ракетной технике, но они хорошо знают, что Россия долгие годы не давала их коммерсантам заработать на пусках. Они прекрасно понимают, тот, кто сумел выдавить с рынка такого сильного конкурента, явно не хуже NASA понимает в космических полётах.