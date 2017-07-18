Учёные смогли заглянуть внутрь гематомы

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Учёные смогли заглянуть внутрь гематомы

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Фото © Shutterstock Inc

С помощью специальной технологии учёные смогли заглянуть в структуру гематом и понять, как с ними бороться.

Американские медики и учёные из Университета Пенсильвании смогли разработать технологию трёхмерной диагностики, позволяющую изучить структуру гематом и сосудистых тромбов без хирургического вмешательства. Метод, основанный на использовании мощного электронного микроскопа, позволяет "разобрать" на структурные элементы любой сгусток крови, будь то гематома или тромб, и понять причины его образования.

Совместная разработка, принцип работы которой опубликован в журнале Biomedical Optics Express, позволит сократить время на обследование пациентов после инсультов или травм, позволяя сразу приступать к интенсивной терапии.

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