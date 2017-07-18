Способность изучать языки развивается ещё в утробе матери

Учёные пришли к выводу, что предрасположенность к изучению иностранных языков закладывается ещё во время беременности.

Специалисты медицинского центра Университета Канзаса и учёные из отделения лингвистики провели сенсационное исследование, доказавшее, что способность к изучению иностранных языков ребёнку можно привить ещё до его рождения.

Согласно результатам исследования, опубликованного в NeuroReport, дети в течение нескольких дней перед появлением на свет оказываются крайне чувствительны к ритмическим различиям между языками. Предыдущие исследования показали, что при определённом звуковом воздействии, например изменении тембра или громкости и попутной смене языков, меняется ритм потребления пищи младенцем при грудном вскармливании.

УЗИ плода на сроках 6–8 месяцев доказало, что ещё не родившийся ребёнок оказывается крайне чувствителен к изменениям и языковым особенностям. Прослушивание спокойной музыки может кардинальным образом сказаться на способности изучать иностранные языки.