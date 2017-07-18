Учёные научились контролировать химические реакции с помощью света

Главным достижением в этом отношении учёные считают способность светом воздействовать на реакции с металлом.

Новый тип катализатора химических реакций может быть изготовлен учёными с помощью т.н. плазмонных металлов, которые проявляют свойства при воздействии света. Однако такие вещества не слишком активны при направленных реакциях.

Эксперимент, результаты которого были опубликованы в Nature Nanotechnology, подтверждает, что плазмонный катализ в совокупности с некоторыми химическими соединениями действительно ускоряет химические реакции с металлами. Исследователи-химики в своих наблюдениях отметили, что плазмонические наноструктуры перемещают энергию света в структуру катализатора и ускоряют химическую реакцию.

Наиболее распространённые катализаторы такого типа давно известны: медь, серебро и золото обладают значительными плазмоническими свойствами. Молекулы вещества в этих металлах способны захватывать энергию видимого света в виде волн в их поверхностных электронах, называемых поверхностными плазмонами. Следующим шагом, по словам учёных, станет создание полностью синтетического плазмонного катализатора.