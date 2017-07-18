Учёные: Квантовые частицы движутся назад

Физики и математики в ходе длительных исследований пришли к выводу, что квантовые частицы движутся назад.

Математики из университетов Йорка, Мюнхена и Кардиффа обнаружили уникальное свойство квантово-механических частиц: они могут двигаться в обратном направлении, т.е. противоположно импульсу, демонстрируя так называемый обратный поток.

Ранее подобный эффект наблюдался лишь во время движения так называемых свободных частиц, на которые не действуют абсолютно никакие силы.

Обнаруженные свойства, по словам учёных, позволяют найти оптимальную конфигурацию квантовой частицы, которая обладает максимальным количеством обратного потока. Эти результаты позволят ускорить создание квантовых суперкомпьютеров и принципиально новых методов шифрования информации.