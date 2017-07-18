Физики CERN получили "тюнингованный" изотопный сепаратор

Специалистам удалось увеличить мощность установки HIE-ISOLDE для экспериментов по физике высоких энергий.

По сравнению с предыдущей версией комплекса HIE-ISOLDE энергия новой установки возросла в полтора раза — до 7,5 мегаэлектронвольта.

Эксперименты по "тюнингу" установки для изучения высоких энергий начались в 2015 году. Тогда учёными был установлен новый сепаратор с криомодулями из сверхпроводящих резонаторов, а общее количество таких модулей планируется довести до четырёх.

В 2017 году инженеры CERN завершили монтаж третьего криомодуля, повысив энергию частиц с 5,5 до 7,5 мегаэлектронвольта на нуклон. С ростом энергии увеличилось и максимальное массовое число изотопов.

"Тюнинг" установки позволит значительно лучше изучать физику частиц и в несколько раз быстрее проводить эксперименты по теоретическим расчётам.