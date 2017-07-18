Россия построит квантовый суперкомпьютер

Российский квантовый центр уже заручился поддержкой правительства для создания компьютера будущего.

Российский квантовый центр проводит конференцию ICQT каждые два года, на неё собираются ведущие учёные из многих стран мира, занимающиеся квантовой оптикой, фотоникой, исследованием сверхпроводимости, ультрахолодных атомов, плазмоникой, теорией многих тел и другими проблемами. В этом году в конференции, проходившей при поддержке Сбербанка, участвовали более 150 учёных из 13 стран, в том числе руководители крупных исследовательских центров и профессора лучших университетов мира, включая Harvard University, Stanford University, University of Oxford и MIT.

Среди научных докладов самым важным стало сообщение профессора физики Гарвардского университета и сооснователя РКЦ Михаила Лукина: он и его коллеги из Гарварда и Массачусетского технологического института создали и успешно проверили программируемый квантовый компьютер на базе 51 кубита, став таким образом одними из мировых лидеров среди участников гонки за квантовым компьютером.

В форуме принимали участие не только учёные, но и представители государства и бизнеса России. В рамках конференции состоялась встреча Председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова с гендиректором РКЦ Русланом Юнусовым и группой ведущих физиков из НИТУ МИСиС, МГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ, по итогам которой было объявлено, что ВЭБ намерен поддержать создание в России собственного квантового компьютера. Это будет первый в стране проект, который ставит перед собой задачу по созданию комплексного решения, объединяющего в себе аппаратные платформы, квантовые алгоритмы и квантовые языки программирования.

На ПМЭФ мы подписали соглашение о сотрудничестве с РКЦ, а в конце июня совместно с НИТУ "МИСиС" договорились о создании Центра компетенций с фокусом на развитие блокчейна и квантовых технологий. Объединение наших усилий на базе совместной рабочей группы по созданию российского квантового компьютера стало логичным продолжением этих инициатив Сергей Горьков

По словам старшего управляющего директора Сбербанка Максим Еременко, квантовые компьютеры в ближайшее время могут стать важным драйвером роста вычислительной мощности в разных направлениях.

Технология может применяться в науке, медицине, финансовой аналитике, системах с применением методов машинного обучения и искусственного интеллекта. Очевидно, что цифровая экономика не сможет развиваться без надежных средств защиты данных, таких, как квантовая криптография, и здесь крайне важно регулирование развития технологии со стороны государства. Конференция ICQT показала, что синергия науки и бизнеса может быть очень плодотворной Максим Еременко

По мнению представителей ведущих IT-компаний, квантовые технологии создают абсолютно новую парадигму, а также генерируют появление новых бизнесов.