Учёные планируют создать суперпрезервативы с помощью гидрогеля

Новое вещество поможет учёным пересмотреть подход к традиционным резиновым изделиям.

Инженеры MIT разработали гелеобразный материал, который можно нанести на стандартные пластиковые или резиновые устройства, обеспечивая более мягкую структуру, способную значительно облегчить дискомфорт пациента во время операции.

Также исследовательская группа провела эксперименты в другой области применения гидрогеля. Учёные считают, что помимо повышения комфорта существующих латексных презервативов путём снижения трения покрытие гидрогеля может улучшить их безопасность, поскольку гидрогель может быть встроен в лекарственные препараты для противодействия латексной аллергии.

Появление презервативов со специальным гидрогелем может привести к революции в области контрацепции, поскольку в состав гидрогеля учёные планируют "встроить" и антибактериальные препараты, способные предотвратить попадание инфекций в организм.