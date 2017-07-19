Гамма-телескопы обнаружили высокоэнергетическую ловушку в центре нашей Галактики

Сгусток энергии огромных размеров "ловит" космические лучи, не давая им распространяться.

Комбинированный анализ данных, полученных с помощью гамма-телескопа GLAST и высокоэнергетической стереоскопической системы (HESS) указывает на то, что в центре нашего Млечного Пути находится высокоэнергетическая ловушка, "просеивающая" любое излучение через себя.

Исследование состоялось во многом благодаря использованию пяти телескопов высокоэнергетической стереоскопической системы (HESS), расположенных в Намибии. Этот комплекс фиксирует слабые вспышки, возникающие при поглощении гамма-лучей в верхних слоях атмосферы.

Наблюдения подтвердили, что оборудование зарегистрировало диффузное свечение гамма-лучей, достигающее почти 50 триллионов электронвольт (ТэВ). Это примерно в 50 раз больше энергии гамма-излучения, наблюдаемой Большим телескопом Ферми (LAT). Для сравнения — энергия видимого света составляет всего от 2 до 3 электронвольт.

Исследование подтвердило догадки о том, что большая часть "космического излучения" и частиц встречают сопротивление во время движения и до поверхности планеты Земля доходит лишь малая часть излучения.