Российский студенческий спутник стал самым ярким объектом на небе

Созданный российскими молодыми учёными спутник "Маяк" временно стал самым ярким объектом ночного неба.

Запущенный 14 июля с космодрома Байконур в составе рекордного по количеству выведенных на орбиту спутников, проект российских студентов "Маяк" стал самым ярким объектом на ночном небе после Луны. Светящийся ярче, чем любая звезда, "Маяк" можно будет наблюдать на российском небе ещё почти месяц, сообщает сайт разработчиков.

Идея создания подобного "Маяка" родилась в самом начале 2014 года, после цикла научно-популярных лекций Александра Шаенко — инженера-разработчика ракет-носителей "Ангара-А5" и KSLV-1, частного спутника DX1, участника команды обсерватории "Миллиметрон". Студенты Московского политехнического университета (ранее МАМИ) решили создать спутник для привлечения внимания к проблемам современной космонавтики.

Это первый краудфандинговый космический аппарат в истории России, созданный молодыми учёными. Ясной ночью его видно как самую яркую падающую звезду. Деньги на него собирались самыми обычными любителями космоса. Маяк — это микроспутник стандарта 3U CubeSat. В транспортировочном состоянии его размер 10х10х30 см. В рабочем — это пирамида с длинной ребра три метра. После запуска из спутника выдвинулись тонкие рёбра и распрямили натянутую между ними тончайшую светоотражающую плёнку.

За счёт отражения солнечного света и достаточно низкой орбиты спутник видно на небе как самую яркую звезду. Есть у проекта и научное значение — изучение эффективности использования аэродинамического тормоза для сведения с орбиты отработанных аппаратов. В перспективе это помогло бы уменьшить количество космического мусора на околоземной орбите.

Узнать, как и когда можно увидеть спутник на ночном небе, можно на официальном сайте проекта.