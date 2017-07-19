Американские астрономы против российского студенческого спутника

Американская пресса начала выпускать материалы, направленные против российского студенческого спутника "Маяк", собранного на народные деньги. Несмотря на то что этот проект просуществует на орбите всего около месяца, а его яркость не может помешать серьёзным исследованиям.
Издание IFL Science выпустило достаточно негативный материал о российском проекте, где спутник назван исключительно развлекательным проектом, несмотря на то что это не так. Ведь при помощи этого спутника будет изучаться эффективность использования аэродинамического тормоза для сведения с орбиты отработанных аппаратов. В перспективе это помогло бы уменьшить количество космического мусора на околоземной орбите.
Кроме того, его яркость сравнима с яркостью планеты Венера на ночном небе, которая никогда не мешала астрономам проводить наблюдения. Дело в том, что современная астрономия в своей основе изучает достаточно удалённые от Земли объекты, поэтому подобный спутник практически не способен им помешать.
Однако не все астрономы думают, что запуск подобного микроспутника — это плохая идея. Майкл Вуд-Вази из Университета Питтсбурга сказал, что "Маяк" "вряд ли станет проблемой для астрономов".
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