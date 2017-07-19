США и Австралия провели секретные испытания гиперзвуковой ракеты

Состоялось успешное испытание совместной американо-австралийской гиперзвуковой ракеты.

Военные США и Австралии совместно провели испытания гиперзвуковой ракеты, созданной по программе HiFiRE. Точных данных о возможностях этой системы пока нет. По информации некоторых изданий, ракета способна развивать скорость до 12 000 километров в час, сообщает Popular Mechanics.

Стоимость проекта составляет около 54 миллионов долларов. Созданием этой ракеты занимаются компании Boeing и BAE Systems совместно с Квинслендским университетом. В австралийском подразделении BAE Systems отметили, что "успешные лётные испытания были самым сложным из всех проведённых тестов HIFiRE на сегодняшний день".

Стоит отметить, что главное в создании гиперзвуковой ракеты вовсе не возможность достигнуть огромной скорости. Все космические ракеты начиная с пятидесятых годов прошлого века могут развивать гиперзвуковую скорость. Собственно, для выхода на орбиту требуется достижение первой космической скорости 7,9 километра в секунду (28 440 километров в час).

Создание гиперзвуковых военных ракет предполагает возможность поддержания гиперзвуковой скорости (более пяти махов) в условиях атмосферы в течение достаточного времени и маневрирование на такой скорости. Именно эти условия позволяют говорить о современном гиперзвуковом оружии. Чаще всего гиперзвуковое боевое оснащение разгоняется до нужной скорости обычной ракетой, а дальше боеголовка летит на гиперзвуке к цели, имея возможность сманеврировать и уйти от перехвата противоракетой.

Подробнее о гиперзвуковых ракетах можно прочитать в статье Александра Березина "Российский флот переходит на гиперзвук".