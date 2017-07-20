Илон Маск: Falcon Heavy может взорваться во время первого пуска

Основатель компании SpaceX не очень высоко оценил перспективы первого запуска тяжёлой ракеты Falcon Heavy.

На конференции International Space Station Research and Development, проходящей в Вашингтоне, основатель компании SpaceX очень критично высказался о перспективах первого старта тяжёлой ракеты его компании Falcon Heavy. По его словам, вероятность катастрофы достаточно велика и он будет считать успехом, даже если ракета не выйдет на орбиту, а просто пролетит достаточное расстояние.

Ракета Falcon Heavy была спроектирована следующим образом. К удлинённой версии ракеты Falcon 9 по бокам были прикреплены ещё две ракеты Falcon 9. Именно такая схема позволила создать ракету в максимально короткие сроки. С другой стороны, сам Илон Маск сказал об этом так: "Возьмите и прикрепите две первые ступени в качестве дополнительных ускорителей. Выглядит очень просто, но потом всё меняется. Все нагрузки меняются, аэродинамика полностью меняется".

Falcon Heavy — это тяжёлая ракета. Она создаётся частной компанией SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Планируется, что носитель сможет доставлять до 64 тонн на низкую опорную орбиту и до 22,2 тонны на геопереходную орбиту. Эту же ракету, по расчётам, можно будет использовать и для полётов на Марс. Туда она сможет донести 13,6 тонны. Анонсированная стоимость запуска такой ракеты составляет около 90 миллионов долларов.

Falcon Heavy, как и Falcon 9, будет оснащена элементами системы многоразового использования для контролируемого возвращения и мягкой посадки как центрального блока, так и боковых ускорителей. Первый запуск ракеты планируется осуществить во второй половине 2017 года.