Учёные спасут коралловые рифы с помощью суперводорослей

Учёные бьются над созданием уникального биоматериала, способного уберечь коралловые рифы от исчезновения.

Снизить уровень государственного финансирования на защиту коралловых рифов планируют учёные из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии. Согласно планам исследователей, обесцвечивания коралловых рифов можно будет добиться путём внедрения на поверхность генетически модифицированных микроводорослей.

По замыслу учёных, спасать жизнь коралловых рифов должны микроводоросли Symbiodinium — одна из составляющих "панциря" рифов. Symbiodinium способны фотосинтезировать для получения молекул, которые питают кораллы и способствуют их формированию и росту.

Если эксперименты по генетическому изменению Symbiodinium увенчаются успехом, то микроводоросли можно будет высаживать на поверхность рядом с самыми крупными коралловыми рифами. Такое вмешательство, по мнению учёных, может не только спасти коралловые рифы, но и значительно продлить им жизнь.