48 лет со дня высадки человека на Луну

21 июля 1969 года астронавты NASA Нил Армстронг и Базз Олдрин ступили на поверхность Луны.

Первым на поверхность Луны в 2:56 21 июля ступил астронавт Нил Армстронг. Ещё через 15 минут к первому человеку на Луне присоединился его напарник — астронавт Базз Олдрин.

Величайшее достижение человечества после первого пилотируемого полёта в космос стало возможным благодаря труду сотен тысяч специалистов. "Аполлон-11" до сих пор считается одной из самых дорогостоящих программ по освоению космоса в истории. За 13 лет действия программы "Аполлон", для которой было запланировано шесть высадок на Луну в период с 1969 по 1972 год, NASA планировало потратить почти $23 млрд.

Однако споры вокруг Лунной программы США не утихают до сих пор. Сторонники теории заговора утверждают, что американские астронавты высадку на поверхность Луны не осуществляли и даже не могли добраться до орбиты спутника Земли живыми.

Высадка на Луну в 1969 году стала единственным случаем пребывания человека на спутнике Земли. После завершения программы "Апполон" высадки на Луну не осуществлялись. Всего на Луне побывало 12 американских астронавтов.