Учёные пересчитали массу протонов

Мельчайшие частицы во Вселенной оказались значительно легче, чем предполагалось ранее.

В ходе экспериментов физики из Университета штата Флорида в Таллахасси смогли "взвесить" мельчайшие частицы во Вселенной. Для наиболее точного расчёта массы протона учёные использовали так называемую ловушку Пеннинга — устройство, с помощью электрического поля "захватывающее" протоны и заставляющее двигаться частицы по кругу, совершая колебания и вибрации, пропорциональные массе.

В ходе экспериментов учёные пришли к выводу, что протон "сбрасывает" лишний вес пропорционально точности измерений — чем точнее метод, тем меньше оказывается масса. Принятая атомная масса протона до исследований составляла 1,00727647, а после измерений — 1,007276466583. Следующим этапом исследований будет пересчёт атомной массы других частиц — например, антипротонов, точное количество единиц в массе которых до сих пор не посчитано.