NASA опубликовало уникальный видеоархив с испытаниями техники

В огромный массив видеозаписей, загруженных на YouTube, вошли экспериментальные полёты первых астронавтов.

Лётно-исследовательский центр имени Армстронга опубликовал на своём канале на YouTube целую серию уникальных видеозаписей разных лет. На видео запечатлены испытательные полёты самых разных авиационных и космических проектов — от тестирования полезной нагрузки ракетных систем до тестирования гиперзвукового летательного аппарата Х-43А.

Многие из видеозаписей до недавнего времени считались абсолютно секретными. Среди них — ночная посадка "Спейс-Шаттл" на авиабазе ВВС "Эдвардс", экспериментальные полёты самолёта-разведчика SR-71, а также тестовые полёты экспериментального орбитального самолёта-прототипа X-40A.