Российские учёные разработали "вечные" шины для автомобилей

Разработку уникальной технологии завершили учёные из Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова совместно с коллегами из Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН.
Помимо снижения износа, у новых покрышек, по результатам исследований, на 20% повысился коэффициент сцепления с дорожным покрытием во время дождя.
Подобных показателей учёным удалось достичь с помощью применения в протекторах шин хлорированного бутилкаучука. По мнению экспертов, такой состав может значительно снизить износ конечного изделия и повысить срок эксплуатации автомобильных шин вдвое.
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