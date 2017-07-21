Российские учёные разработали "вечные" шины для автомобилей

Новая формула обработки материалов позволит в несколько раз снизить износ автомобильных шин.

Разработку уникальной технологии завершили учёные из Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова совместно с коллегами из Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН.

Помимо снижения износа, у новых покрышек, по результатам исследований, на 20% повысился коэффициент сцепления с дорожным покрытием во время дождя.

Подобных показателей учёным удалось достичь с помощью применения в протекторах шин хлорированного бутилкаучука. По мнению экспертов, такой состав может значительно снизить износ конечного изделия и повысить срок эксплуатации автомобильных шин вдвое.